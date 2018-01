Em SP, hospital realiza neste sábado mutirão sobre câncer colorretal

SÃO PAULO - Com o objetivo de abordar a questão da prevenção e os mitos e verdades sobre o câncer colorretal, o Hospital 9 de Julho vai promover na capital paulista, neste sábado, 29, das 9 horas às 11 horas, uma palestra gratuita sobre o tema.

Os participantes vão receber ainda um vale-exame para pesquisar o sangue oculto nas fezes, o principal exame que pessoas acima de 50 anos têm de fazer anualmente a fim de detectar precocemente a doença.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os interessados em participar do evento devem acessar o site www.h9j.com.br/mutirao e preencher os dados. As vagas são limitadas e só serão atendidas pessoas que conseguirem efetivar a inscrição. No dia da palestra, é preciso levar o comprovante da inscrição e um documento de identificação com foto.

Serviço

Mutirão Hospital 9 de Julho - Câncer Colorretal

Data: sábado, 29 de maio, das 9 horas às 11 horas

Endereço: Auditório do Hospital 9 de Julho - Rua Eng. Monlevade, 108, 1º andar.

Inscrições: www.h9j.com.br/mutirao