Em Taiwan, equipamento detecta gripe suína em 6 horas

Taiwan desenvolveu um equipamento para a detecção, em seis horas, do vírus da gripe suína, anunciou o Centro de Controle de Controle Doenças (CCE) da ilha.

O subdiretor-geral do CCE, Shih Wen-yi, mostrou o uso do equipamento em um laboratório de Taipé, e explicou que pode detectar o vírus em um único passo.

"Os equipamentos de detecção atuais precisam de três passos para constatar o vírus AH1N1, mas o que desenvolvemos faz o mesmo em um único", disse Shih em coletiva de imprensa.

Depois que um paciente tiver a doença constatada no exame com o novo equipamento taiuanês, é feito o isolamento do vírus e um teste com anticorpos para obter um diagnóstico mais exato, explicou Shih.

O CCE transferirá a tecnologia relativa ao novo aparelho às indústrias locais, para que se produza mais rapidamente.

Taiwan está em alerta perante a gripe, que já causou mortes no México e nos Estados Unidos, e que se alastrou por vários países.