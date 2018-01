Em um mês, dengue cresce 73% no Estado de São Paulo

O número de casos de dengue registrados no Estado de São Paulo neste ano cresceu 73% em um mês, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 9, pela Secretaria de Estado da Saúde.

De janeiro a maio, foram registrados 94.249 casos da doença, contra 54.423 notificados até o balanço do mês anterior, divulgado no início de maio. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número apresentou queda de 51%. Nos cinco primeiros meses de 2013, foram 193.771 registros.

Os dados mostram, no entanto, que nem todos os novos casos foram registrados no período de um mês entre um balanço e outro. Alguns casos ocorreram nos meses anteriores, mas só foram confirmados agora. O pico da doença ocorreu em abril, quando o Estado teve 43.821 pessoas infectadas. Em maio, foram pouco mais de 13 mil casos.

Segundo a secretaria, cinco cidades concentram 60% de todos os registros da doença: Campinas (31.637), São Paulo (8.542), Americana (8.477), Taubaté (4.554) e Jaú (3.148).

Além dos mais de 94 mil casos confirmados, outros 49 mil estão em investigação, de acordo com a secretaria.