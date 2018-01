Em uma semana, Sorocaba tem 10 mil novos casos de dengue

SOROCABA - Em uma semana, foram registrados quase dez mil novos casos de dengue em Sorocaba, no interior de São Paulo. O número, que era de 12.780 na quarta-feira passada, 11, chegou a 22.675 nesta quarta-feira, 18, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município.

Os dados indicam que 3,5% da população, de 635 mil habitantes, já tiveram a doença. Já o número de mortes confirmadas com exames do Instituto Adolfo Lutz passou de cinco para seis - há ainda outros seis óbitos à espera de resultados.

Pacientes lotam as unidades de saúde e a demora no atendimento chega a oito horas. Na noite de terça-feira, 17, revoltados com a longa espera, moradores interditaram durante mais de uma hora a Avenida General Carneiro, uma das principais da cidade, na frente da Unidade Pré-Hospitalar da zona oeste. No local, que estava lotado, são atendidas apenas crianças com suspeita de dengue.