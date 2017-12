Emílio Ribas examina suspeita de caso de gripe suína no Brasil

O Instituto de Infectologia de Emílio Ribas confirmou, neste domingo, 26, a ocorrência da suspeita do primeiro caso de gripe suína no Brasil. Um mexicano com cerca de 30 anos deu entrada no sábado, 25, no hospital com alguns dos sintomas da doença, segundo o médico do Instituto, Edmilson Calore, que examinou a pessoa hoje. "O paciente apresenta um quadro gripal, mas os exames radiológicos do tórax não sinalizaram algo mais grave. Provavelmente este paciente não está com a gripe suína", explicou o especialista.

Por precaução, o mexicano, cujo nome não pode ser revelado, está isolado na unidade terapia intensiva (UTI) para a realização novos exames. "O paciente deve permanecer mais alguns dias na UTI em razão da epidemiologia do caso", disse Calore. Segundo o médico, o paciente apresentou os sintomas da gripe no Brasil. "Entre a contaminação e o desenvolvimento dos sintomas, transcorre-se certo tempo. Os sintomas apareceram aqui no Brasil", afirmou.

De acordo com o médico, há informações de que o paciente esteve na Cidade do México antes de embarcar para o Brasil - a capital mexicana é uma das cidades que têm apresentado o maior número de vítimas e suspeitos da gripe suína. Segundo informações das autoridades mexicanas, há registros de 1,3 mil casos da doença em todo o México desde 13 de abril, com até 81 mortos.

Além desse paciente já em avaliação, Calore relatou que há uma suspeita de um segundo caso de gripe de suína. Segundo o médico, o paciente está sendo trazido neste momento para o hospital, mas, por enquanto, não há informações detalhadas sobre este novo caso.