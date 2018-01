Empresa prevê avião 'transparente' em 2050

A fabricante de aviões Airbus apresentou nesta terça-feira em Londres uma animação de como imagina que serão as aeronaves do futuro.

A empresa prevê para o ano 2050 aviões com fuselagem transparente, em que o passageiro verá claramente as mudanças no céu ao longo do voo.

A ideia é que as futuras aeronaves sejam mais sustentáveis, feitas de material reciclável, com menos ruídos e menor gasto de combustível. Talvez seja possível até aproveitar o calor liberado pelo corpo humano para a iluminação interna do avião.

Executivos da empresa dizem que os voos do futuro tentarão criar uma experiência sensorial e personalizada para os passageiros - os assentos, por exemplo, poderão ser modificados pelos usuários.

Não está claro, porém, como será a alimentação a bordo no futuro, nem o quanto essas evoluções tecnológicas onerarão os bolsos dos passageiros.

