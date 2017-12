Empresa recolhe 5 milhões de latas de leite nos EUA após encontrar besouro

WASHINGTON - A empresa Abbott Laboratories anunciou na última quarta-feira a retirada do mercado americano de cinco milhões de latas de leite em pó para bebês da marca Similac, após encontrar um besouro em um dos lotes.

A companhia paralisou a produção e o envio do leite infantil e contatou a agência sanitária americana Food and Drug Administration (FDA) para começar a retirar o produto, segundo a imprensa local. A FDA indicou que a ingestão desse tipo de besouro poderia "causar mal-estar e irritação" no sistema gastrointestinal, provocando perda de apetite da criança.

A medida inclui linhas de produtos em pó, mas não prejudica as formulações líquidas do fabricante. Segundo a porta-voz dos laboratórios, Melissa Brotz, o recolhimento foi ordenado após ter sido encontrado um pequeno escaravelho em uma das fábricas, que fica na localidade de Sturgis, Estado de Michigan.