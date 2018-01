Empresário japonês conquista novo recorde mundial por cálculo do Pi

TÓQUIO - Um empresário japonês de 54 anos, usando um computador construído em casa, calculou o conceito matemático Pi (3,14159) com 5 trilhões de casas em agosto do ano passado e marcou um novo recorde mundial, reconhecido com um certificado pelo Guinness World Records na semana passada.

Shigeru Kondo, engenheiro de sistemas em uma empresa de alimentos em Nagano, no centro do país, calculou a razão da circunferência de um círculo por seu diâmetro e quase duplicou a precisão do recorde anterior, de 2,7 trilhões de dígitos. Ele começou o processo como um hobby.

"Eu realmente quero elogiar meu computador, que fez os cálculos por três meses sem reclamar", disse Kondo ao jornal Chunichi Shimbun. O executivo dividiu a honra com o estudante de ciência da computação dos EUA Alexander Yee, que programou o software e manteve contato com Kondo por e-mail.

Usando peças de armazéns locais e lojas online, o engenheiro montou um computador que conta com dois processadores avançados da Intel e 20 discos rígidos externos. Após 90 dias de processamento ininterrupto, Kondo obteve a sequência de 5 trilhões de números. Ele verificou o resultado com diferentes métodos, o que levou 64 horas adicionais.

O recorde anterior havia sido estabelecido por um consultor de software francês em janeiro de 2010. Calcular um Pi mais preciso, que tende ao infinito, é um desafio para estudiosos há milhares de anos, desde que esse parâmetro foi utilizado no Egito Antigo.

Kondo tenta agora calcular o número com até 10 trilhões de casas. "Se tudo correr bem, devo chegar a esse ponto em julho. Estou realmente ansioso para isso", afirmou.