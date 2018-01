Empresário muda hábitos alimentares com informação

O empresário Fernando Luiz Braga dos Santos, de 33 anos, que tem hipertensão, conseguiu reduzir em cerca de 90% o sal da alimentação. E o apoio veio de casa: ele é casado com Fernanda Braga dos Santos, de 29 anos, uma nutricionista que mudou seus hábitos alimentares. “Antes achava que um produto que estava na prateleira do mercado era bom, porque já tinha passado pela avaliação dos órgãos reguladores. Ela me ensinou a fazer as escolhas certas.”

Com os novos hábitos alimentares, ele emagreceu mais de 10 quilos e aprendeu a ler as informações nutricionais nas embalagens. “Ela me mostrou que não basta olhar a tabela nutricional, tem de ver os ingredientes que o produto contém.”

Desde que descobriu que tem hipertensão, há 4 anos, Santos toma remédios. Mas a mudança na alimentação garantiu que ele tomasse apenas a dosagem mínima. “Meu pai tem problema cardíaco, meu tio morreu por causa de problema cardíaco. Acho que, se eles tivessem a informação correta sobre a quantidade de sal dos produtos, teriam controlado mais a pressão.”