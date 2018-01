Encontrados os primeiros fósseis de dinossauros na Arábia Saudita

RIAD - Uma equipe de pesquisadores internacionais localizou os primeiros fósseis de dinossauros na Arábia Saudita, identificando dois tipos no litoral do Mar Vermelho de mais de 72 milhões de anos, informou neste domingo o jornal saudita Al Medina.

Os cientistas descobriram partes da cauda de um Titanossauro, um herbívoro que media pelo menos 20 metros de comprimento, e os dentes de um Abelisauridae, uma espécie bípede carnívora de cerca de seis metros.

"Esta descoberta é importante não só pelos fósseis encontrados, mas pelo fato de ter sido possível identificá-los" disse Benjamin Ker, responsável pelo estudo e pesquisador da Universidade de Upsala (Suécia).

Estes são os primeiros fósseis de dinossauros localizados na Península Arábica, segundo Ker, que afirmou que os ossos pertencem a espécies que viveram há mais de 72 milhões de anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao mesmo jornal, Tom Rich, membro do Museu Victoria, na Austrália, disse que fósseis similares foram encontrados no norte da África, em Madagascar e na América do Sul.

A equipe de pesquisadores é formada por cientistas suecos, australianos e sauditas, da Universidade de Upsala, do Museu Victoria, da Universidade de Monash e do Serviço Geológico saudita.