WASHINGTON - O ônibus espacial Endeavour aterrissou nesta quarta-feira sem percalços no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, ao término de sua última missão à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) antes de ser retirado de circulação.

Com a missão desta quarta-feira, o Endeavour somou 299 dias de operações com 12 visitas à ISS e o transporte de 173 astronautas. Nesta última missão, a tripulação foi formada pelo comandante Mark Kelly, o piloto Gregory Johnson, e os especialistas de missão Michael Fincke, Greg Chamitoff, Andrew Feustel, e o astronauta Roberto Vittori, da Agência Espacial Europeia.

Durante a missão de 16 dias, o ônibus espacial levou para a ISS um aparelho de US$ 2 bilhões que os cientistas esperam que esclareça parte dos mistérios envolvidos na chamada matéria escura. O aparelho é chamado Espectrômetro Alfa Magnético (AMS) e deverá analisar raios cósmicos de alta energia, sendo o primeiro a olhar detalhadamente para esse tipo de matéria no espaço.

Além de instalar o AMS do lado de fora da ISS usando braços robóticos, a equipe da Endeavour realizou quatro caminhadas espaciais planejadas para ajudar a Estação Espacial a se preparar para o fim do programa de ônibus espaciais.

O ônibus também entregou uma plataforma carregada com grandes peças de reposição, na esperança de manter a estação em funcionamento por mais 10 anos. O carregamento inclui duas antenas de comunicações de banda-S, um tanque de gás de alta pressão, o sistema robótico canadense Dextre e escudos para proteger a ISS de micrometeoritos.

Futuro. Após a chegada do Endeavour, que estreou em 1992, haverá apenas mais uma missão antes do fim da era dos ônibus espaciais. A última missão de uma nave espacial americana está programada para 8 de julho, quando a Atlantis seguirá com sua carga de equipamentos e provisões à ISS. A estação, que tem uma tripulação permanente a 385 quilômetros da Terra, é um programa internacional de US$ 100 bilhões do qual participam 16 nações.

O plano da Nasa depois do fim deste programa é fazer com que os astronautas americanos sejam transportados até a ISS por meio da nave Soyuz, da Rússia, talvez até a metade da atual década (o serviço prestado pela Rússia custa US$ 51 milhões por astronauta para os Estados Unidos). Eventualmente eles pretendem contar com naves europeias e japonesas também. Depois, a Nasa deve começar a usar os serviços de companhias privadas nas suas viagens para o espaço. Atualmente as empresas particulares cobram US$ 63 milhões por passagens para 2014.

Na noite desta terça-feira, 31, o Atlantis foi posicionado na plataforma de lançamento para sua partida no início de julho