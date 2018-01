Enfermeira aplica insulina em vez de vacina contra gripe em 50 pacientes

CURITIBA - Uma enfermeira do Hospital Municipal de Maringá, no Paraná, foi afastada após ter aplicado nesta quinta-feira, 28, insulina em vez de vacina contra a gripe em cerca de 50 pacientes. O hospital abriu uma sindicância interna para apurar o erro.

De acordo com o hospital, os pacientes ficaram internados até as 21 horas desta quinta-feira, 28. Eles tiveram reações à insulina, mas passam bem.

Segundo a prefeitura de Maringá, a falha foi constatada pela própria servidora. Há a suspeita de que o lote tenha vindo com nomes trocados.