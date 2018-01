Enfermeira com Ebola internada em hospital dos EUA grava vídeo

Um vídeo divulgado nesta quinta-feira, 16, na internet, mostra a primeira enfermeira infectada com o vírus Ebola nos Estados Unidos, lúcida, sorridente e até brincando.O vídeo de 56 segundos gravado no Hospital Presbiteriano de Dallas, no Texas, mostra uma breve conversa entre a enfermeira Nina Pham e seu médico.

Pham foi transferida esta quinta-feira para um hospital especializado do Instituto Nacional de Saúde, em Maryland, próximo de Washington. "Venham todos a Maryland", brinca no vídeo.

Publicado no YouTube, o vídeo foi filmado pelo médico. Também mostra outra pessoa que a cuida, coberta com uma vestimenta especial. "Amo vocês", disse Pham, secando as lágrimas, ao pessoal que se ofereceu de forma voluntária para tratá-la. Segundo o hospital, a mulher pediu que o vídeo fosse publicado.

Nina Pham ajudou a atender Thomas Eric Duncan, o liberiano que se tornou o primeiro paciente a ser diagnosticado com Ebola nos Estados Unidos e que morreu em 8 de outubro no Hospital Presbiteriano de Dallas.