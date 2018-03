Entidade alerta para perda auditiva causada por aparelhos sonoros

SÃO PAULO - Com o objetivo de informar e conscientizar a população sobre os riscos que o som alto de aparelhos de mp3 podem trazer à audição, a Sociedade Brasileira de Otologia promove nesta quarta-feira, 10, Dia da Audição, a Campanha Nacional da Saúde Auditiva.

Segundo a entidade, 20% das pessoas sofrem com problemas de zumbido - o que, no Brasil, equivale a cerca de 30 milhões de habitantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 5% do problema é causado pelo mau uso desses equipamentos.

"O uso de iPods e similares representa um risco muito alto para a saúde auditiva, pois os fones estão inseridos no canal auditivo e levam o som diretamente à membrana timpânica, sem nenhum meio de proteção às delicadas estruturas que compõem o ouvido interno", explica Silvio Caldas, presidente da sociedade.

A entidade dá algumas dicas simples para evitar a perda de audição: deixar o volume do tocador de mp3 na metade do máximo, ficar atento para que o som dos fones não seja ouvido por pessoas ao redor, evitar permanecer muitas horas consecutivas com o aparelho e buscar ajuda médica a qualquer sinal de estar escutando menos.