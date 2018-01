Entidades culpam falta de estrutura do Mais Médicos

Entidades que representam os médicos têm posicionamentos diferentes em relação aos pedidos de desligamento do programa Mais Médicos feitos pelos profissionais brasileiros. Vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro diz que a deserção está relacionada com problemas de estrutura do programa e não com a falta de comprometimento dos médicos.

“Não existe uma surpresa em relação a esse dado. Desde o início, alertamos o governo que, na realidade, não é o médico que tem de ser interiorizado, mas todo o sistema de saúde. O médico é apenas um elemento e o governo tem de colocar condições mínimas, como raio X, enfermeiros e medicações básicas para que a equipe possa ter ‘resolutividade’. As condições de trabalho são terríveis e não há condições de exercer o trabalho em sua plenitude.”

Ribeiro diz que o índice de desistência seria menor se o programa oferecesse um plano de carreira para os profissionais. “Os médicos têm uma perspectiva de carreira. A nossa proposta há décadas é a carreira de Estado, tratar o médico como funcionário público, com dedicação exclusiva, plano de cargos, carreiras e salários para atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Mas o governo não tem políticas públicas para especialidades básicas, como clínico geral, ginecologista, cirurgião geral, pediatra e médicos do Programa de Saúde da Família.”

Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), Florentino Cardoso diz que o objetivo de obter mais qualificação é o que tem feito os profissionais brasileiros saírem do programa. “Provavelmente, os profissionais que desistiram foram aprovados em programas de residência médica do Brasil inteiro. A maioria dos brasileiros do programa é formada por médicos que não têm formação além da graduação.”

Cardoso acrescenta que o caráter provisório também influencia os profissionais. “O programa Mais Médicos não tem vínculo e o médico está sempre se qualificando, aprendendo. Mas é importante dizer que o médico brasileiro sempre se colocou à disposição para ajudar a melhorar a saúde no Brasil.”

Histórico. Desde o início, o programa foi alvo das associações médicas. A Federação Nacional dos Médicos (Fenam), por exemplo, destacava que o piso salarial dos médicos, estipulado pela entidade, era de R$ 10.412 para 20 horas semanais de trabalho. Enquanto isso, o programa prevê pagamento de bolsa de R$ 10 mil para 40 horas semanais.

Além disso, o fato de os médicos cubanos serem pagos via Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) também motivou críticas, tanto políticas quanto na Justiça trabalhista.