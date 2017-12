Enzima de algas marinhas fortalecem os dentes, aponta estudo

Adicionar enzimas de micróbios presentes em algas marinhas a cremes dentais e a enxaguantes bucais podem melhorar a resistência dos dentes à queda, indica um estudo conduzido por cientistas da Universidade de Newcastle, da Grã-Bretanha.

A equipe fez testes com o Bacillus licheniformis e descobriu que o micróbio é capaz de proteger áreas onde ocorre o acúmulo de placas bacterianas nos dentes, apesar da escovação, uma vez que as enzimas desse micro-organismo consegue dissolver essas formações. Consequentemente, as substâncias fortalecem a dentição e evitam quedas.

O doutor Nick Jakubovics, do departameno de ciências dentas da instituição, explica que as placas que se formam nos dentes são compostas por bactérias que se juntam para "colonizar" determinada área e expulsam potenciais "concorrentes". "Cremes dentais tradicionais funcionam porque removem as placas, mas não com tanta eficâcia. Por isso pessoas que mantêm um estrita higiene bucal ainda apresentam problemas", analisa.

As placas são formadas por diferentes tipos de bactérias. Quando as células desses micróbios morrem, deixam um líquido que forma um filme que se cola ao dente, ameaçando a saúde bucal.

De acordo com Jakubovics, as enzimas não removeriam completamente as placas, mas seria responsável pela eliminação de bactérias nocivas, como o Streptococcus mutans, que causam a queda dos dentes. "Queremos colcoar isso nas pastas de dente, ou em enxaguantes, ou em soluções destinadas à limpeza dental", diz.

Ele alerta, porém, que mais estudos são necessários para comprovar a segurança e a eficácia da técnica antes que ela seja avaliada comercialmente.