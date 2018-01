Escola no Rio suspende aulas para evitar contágio de gripe suína

Duas turmas do Colégio Edem – Escola Dinâmica do Ensino Moderno – foram suspensas nesta quinta-feira, 3, para evitar possíveis contágios pela influenza A (H1N1) - gripe suína. As turmas são de bebês de um e dois anos de idade, que tinham contato com uma funcionária com sintomas da doença.

Segundo o colégio, a medida foi tomada em caráter preventivo, e os país foram aconselhados a deixarem os filhos em casa. Outros dois alunos - eles são irmãos, e um tem quatro anos e o outro 14 - tiveram diagnóstico positivo para a gripe suína na semana passada, mas as turmas não foram suspensas, cabendo aos pais a decisão de enviar os filhos à escola. Os cerca de 30 bebês só voltam ao colégio, qno bairro de Laranjeiras, na próxima terça-feira, 8.