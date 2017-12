Escolas e universidades estaduais adiam volta às aulas em SP

A Prefeitura de São Paulo informa por meio de nota que, acatando a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, divulgada nesta terça-feira, 28, fica adiado o retorno às aulas para o próximo dia 17 de agosto nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs).

Os Centros de Educação Infantil (CEIs), que não têm recesso em julho, permanecerão abertos até esta sexta-feira funcionando normalmente e também para atender aos pais e orientá-los. As aulas nos CEIs serão suspensas a partir de segunda-feira, 3.

As atividades externas dos CEUS serão mantidas, ficando fechadas apenas as salas de aula e os teatros. Os funcionários administrativos e professores também entram em recesso em toda a rede municipal.

A Prefeitura decidiu ampliar as férias escolares após a Secretaria de Estado da Saúde analisar as recomendações e avaliações da Organização Mundial da Saúde, a respeito da propagação do vírus causador da gripe entre estudantes.

Além disso, a assessoria de imprensa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) informou que as três universidades estaduais paulistas (Unicamp, USP e Unesp) também decidiram adiar para 17 de agosto o início das aulas do segundo semestre.