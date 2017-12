Escolas estaduais de SP receberão 36 mil cartazes sobre a gripe

Cerca de 36 mil cartazes sobre o vírus da gripe suína serão distribuídos nas escolas da rede estadual de São Paulo para orientar professores, pais e alunos sobre as medidas de prevenção da doença.

Os informativos já começaram a ser enviados pela Secretaria de Estado da Educação e chegarão às 5.500 escolas estaduais até a próxima quarta-feira, 5, antes da data programada para a volta às aulas. A ação irá ajudar os professores a informar os 5,5 milhões de alunos da rede e a comunidade escolar sobre a doença.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também

Pandemia de gripe é moderada e sintomas são leves, diz OMS

OMS discute riscos da gripe durante a Copa de 2010

Saiba como atua o vírus da gripe suína

Os cartazes foram desenvolvidos pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde com orientações importantes de prevenção. Além de textos, existem ilustrações para estimular as pessoas a lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, evitar aglomerações ou locais pouco arejados e manter uma boa alimentação.

Outras iniciativas

A Secretaria de Estado da Educação organizou no último dia 8 uma videoconferência para orientar os 210 mil professores da rede sobre a gripe suína. O vídeo está disponível no site da Rede do Saber.

Também está disponível no site da Secretaria um informativo com orientações de hábitos de higiene que devem ser adotadas no ambiente escolar para evitar o contágio.