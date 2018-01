Escolha o enredo do filme... enquanto está assistindo

Rona e Sol vão se beijar e selar seu destino como um casal para sempre ou Sol irá atender o telefone e mudar o curso da história? Um novo formato de filmes desenvolvido pela Universidade de Tel Aviv permite que você escolha o enredo.

Utilizando complicados procedimentos de codificação de vídeo, o novo formato apresenta uma boa interação e transição entre cenas enquanto o público assiste e escolhe o enredo de Turbulência, criado por Nitzan Ben Shaul, professor do departamento de cinema e televisão da Universidade de Tel Aviv . Feito com sua técnica de sequenciamento de cenas, Turbulência recentemente ganhou um prêmio por inovação tecnológica no festival de Berkeley.

"O filme fornece o suspense de diversos finais, como têm Corra Lola corra e Sliding Doors, mas também permite que os espectadores influenciem o enredo em diversos momentos importantes", disse Ben Shaul. Aqueles mais curiosos também podem voltar no longa para os momentos decisivos, revendo o filme, mas nunca vendo o mesmo filme duas vezes.

Para utilizar o novo formato, o espectador assiste ao filme em uma tela comum ou Touchscreen (o formato é ideal para tablets como o ipad) e um brilho ou "itens de ação" aparecem em pontos cruciais do enredo. O espectador pode então escolher interagir ou não. Deveria Sol mandar a mensagem de texto pelo celular? Se você decidir que sim, ele clica ou toca na tela e ativa o celular que o ator segura.