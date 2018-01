ESO captura imagem impressionante da Nebulosa Laguna

SÃO PAULO - A European Southern Observatory (ESO), de que o Brasil agora faz parte, capturou uma impressionante imagem da Nebulosa Laguna como parte de um estudo da Via-Láctea que já dura cinco anos. A imagem foi realizada com o telescópio Vista no Observatório Paranal, no Chile.

A imagem divulgada é apenas uma pequena parte da imagem original, que engloba toda a região ao redor da nebulosa. Ela mostra um berçário estrelar chamado Nebulosa Laguna (também conhecida como Messier 8), que fica a cerca de 4 a 5 mil anos-luz da Terra na Constelação de Sagitário.

Os astrônomos estão atualmente usando o "Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy" (Vista) para vasculhar as regiões centrais da Via-Láctea para mapear sua estrutura com mais detalhes do que os esforços anteriores. Essa enorme pesquisa chama-se Variáveis Vista na Via-Láctea (VVV). Essa nova imagem foi tirada como parte desse projeto.