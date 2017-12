Espaço cultural de SP suspende visitação devido à gripe suína

O espaço Catavento Cultural e Educacional, situado no Palácio das Indústrias, no Parque D. Pedro II, centro de São Paulo, suspendeu a visitação a partir desta sexta-feira, 31. A determinação tem como objetivo contribuir para a redução do risco de transmissão do vírus da gripe suína.

A medida foi tomada após recomendação da Secretaria da Saúde do Estado. O retorno das atividades está previsto para o próximo dia 17 de agosto.

O Catavento é um espaço cultural e educacional que apresenta ao público, especialmente o jovem, a ciência e os problemas sociais, de um modo atraente e participativo. Tem quatro seções, instaladas em 4 mil metros quadrados: Universo, Vida, Engenho e Sociedade.