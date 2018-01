Espaçonave comercial da Virgin Galactic faz seu terceiro voo teste

Tendo no comando o piloto-chefe da Virgin Galactic David Mackay e o copiloto Mark Stycky, a SpaceShipTwo foi levada até a altitude de 71.000 pés (21.640 metros) acima do solo, cerca de duas vezes mais alto do que alcançam os voos de jatos comerciais, informou a Virgin Galactic no Twitter.

O acionamento do foguete para a queima de 20 segundos, sobre o deserto de Mojave, na Califórnia, impulsionou a nave 1,4 vezes mais rápido do que a velocidade do som, segundo a empresa.

Esse foi o terceiro voo teste de motor da SpaceShipTwo, que foi projetada e construída pela Scaled Composites, empresa com sede na Califórnia e que é uma subsidiária da Northrop Grumman Corp.