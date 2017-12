Espanha registra caso de gripe suína; Coreia do Sul tem suspeita

As autoridades espanholas confirmaram o primeiro caso de gripe suína no país e as sul-coreanas detectaram um caso suspeito, que se confirmado, será o primeiro registrado na Ásia. Além disso, o número de mortes causadas pela doença no México aumentou e os casos registrados da doença no país e nos Estados Unidos duplicaram.

Com o aumento da doença, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou de 3 para 4 o nível de alerta epidemiológico, o que significa o aumento significativo do risco de uma pandemia. A OMS estabeleceu seis fases no caso de uma epidemia da doença com risco de se converter para uma pandemia. A fase cinco se caracteriza pela propagação humano para humano do vírus em ao menos dois países, indicando que uma pandemia é praticamente iminente. A fase seis indica que já há uma pandemia.

Na Coreia do Sul, a paciente é uma mulher de 51 anos que voltou recentemente do México e que apresenta sintomas da gripe, afirmou um porta-voz do Centro para o Controle de Doenças da Coreia do Sul em entrevista coletiva.

As autoridades de saúde sul-coreanas realizam exames na mulher para determinar se é portadora do vírus, e a isolaram em sua casa, sem que, por enquanto, a doença tenha sido confirmada.

Outras duas pessoas que retornaram recentemente do México foram examinadas pelas autoridades sul-coreanas, mas os exames deram negativo, de acordo com o Centro para o Controle de Doenças, citado pela agência local Yonhap.

O número de mortos no México aumentou para 149 e quase 2 mil pessoas poderiam estar infectadas. Nos Estados Unidos, o número de doentes chegou a 50. Os casos em outros países somam 73, incluindo seis no Canadá, um na Espanha e dois na Escócia.