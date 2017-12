Estado de emergência foi decretado por 'precaução', diz Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o país decretou estado de emergência "por precaução" em relação ao surto de gripe aviária. No entanto, Obama recomendou que a população não se "alarme" por causa da doença. "A gripe suína é causa de preocupação, não de alarme", disse o presidente. No domingo, o governo Obama decretou estado de emergência por causa do surto da doença, que tem 20 casos confirmados no país.

Obama afirmou ainda que especialistas norte-americanos estão monitorando de perto a doença, os sintomas e a forma como ela é transmitida. Além disso, o presidente assegurou ao povo americanos que todas as informações sobre o surto da doença serão transmitidas à população de forma regular.

Nesta segunda, as autoridades de fronteira começaram a monitorar a entrada e saída no país. Richard Vesser, chefe do Centro de Controle de Doenças dos EUA, afirmou que autoridades fronteiriças vão questionar os cidadãos que entram e saem do país sobre sintomas da doença, para tentar identificar pacientes contaminados.

