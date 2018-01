Estado de São Paulo confirma 179 mortes pela gripe suína

A Secretaria de Saúde de São Paulo informou nesta sexta-feira, 21, que até o momento 179 pessoa morreram no Estado por infecção pelo vírus da Influenza A (H1N1), conhecido como gripe suína.

Prefeitura de São Paulo irá remanejar servidoras grávidas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No boletim epidemiológico anterior, divulgado no dia 14 deste mês, a secretaria confirmou 134 óbitos em decorrência da doença.

Em nota, a secretaria "reforça a orientação para que pessoas com sintomas de gripe sigam as orientações de seu médico quanto ao isolamento domiciliar e medidas de higiene, como lavar as mãos, usar lenços ao tossir ou espirrar e não compartilhar objetos pessoais, como copos e talheres".