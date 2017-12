Estado de São Paulo registra 1º caso de Zika, febre 'prima' da dengue

Atualizada às 16h51

SOROCABA - A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de febre causada pelo vírus Zika no Estado de São Paulo. A doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue, acometeu um aposentado de 52 anos, morador de Sumaré, interior de São Paulo. De acordo com a prefeitura local, o caso havia sido notificado inicialmente como dengue. O diagnóstico foi corrigido depois que amostras de sangue do paciente foram examinadas pelo Instituto Adolfo Lutz.

Segundo o Departamento de Controle da Dengue de Sumaré, na época do atendimento ao paciente a cidade já tinha declarado epidemia de dengue e os casos eram confirmados por avaliação clínica, sem a necessidade de exames laboratoriais. O caso de febre Zika só foi descoberto porque o aposentado havia doado sangue no Hemocentro da Unicamp, em Campinas, alguns dias antes de apresentar os sintomas. Após ser diagnosticado com dengue, ele próprio teve a iniciativa de ligar para o hemocentro informando sobre a doença. Os sintomas de dengue e da febre Zika são semelhantes.

Ainda segundo o departamento, o sangue doado pelo morador de Sumaré já estava sendo usado num paciente que realizada transplante de fígado. Os exames feitos no Hemocentro deram negativo para a dengue e positivo para o vírus Zika. O paciente que recebeu o sangue no transplante foi monitorado e não apresentou sintomas.

Já a Secretaria da Saúde do Estado informou que amostras do sangue também foram analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz. No laboratório, os técnicos constataram que não se tratava de nenhum dos tipos de vírus da dengue. Para a obtenção do diagnóstico, foi necessário fazer o isolamento e o sequenciamento genético do vírus.

Como o doente não apresentava histórico de viagem nas duas semanas anteriores ao surgimento dos sintomas, a secretaria concluiu que se trata de caso autóctone - ele adquiriu a doença na própria cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o paciente foi tratado e está curado. No entanto, a contaminação indica que o vírus já circula na cidade.