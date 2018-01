Estado de saúde de menino que recebeu coração artificial piora

SÃO PAULO - O estado de saúde do menino Patrick Hora Alves, de 10 anos, piorou neste fim de semana. Ele havia feito um transplante de coração no dia 15 de abril e estava internado desde então no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), no Rio de Janeiro.

Segundo nota divulgada nesta terça-feira, 10, pelo hospital, o paciente está com pneumonia e não responde bem ao tratamento. Ele necessita de suporte respiratório e renal e está em estado crítico.

No início do mês, o hospital havia iniciado a redução de sua sedação. Patrick foi a primeira criança a receber um coração artificial no Brasil.

