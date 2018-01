Estado de SP define novo calendário de vacinação pelo SUS para 2011

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo acaba de definir um novo calendário oficial de vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para 2011 (veja relação completa abaixo).

São três novidades em relação ao calendário atual. Haverá inclusão da vacina pneumocócica 10-valente, que protege crianças contra uma bactéria causadora de infecções respiratórias, e da meningocócica, que imuniza contra a meningite C.

Outra mudança é a ampliação da idade para imunização contra a hepatite B, agora disponíveis para a população de 1 a 24 anos. Antes, apenas pessoas até 19 anos tinham direito à vacina. As alterações seguem diretrizes do Ministério da Saúde.

As doses do calendário da rede pública são oferecidas gratuitamente e contemplam todas as faixas etárias. Por isso, é importante que os paulistas fiquem atentos para os reforços necessários durante toda a vida. A dupla adulta, contra difteria e tétano, por exemplo, deve ser tomada a cada 10 anos. Do total de casos de tétano acidental registrado no Estado nos últimos cinco anos, praticamente todos os casos (99,9%) ocorreram em adultos maiores de 30 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vacina contra a febre amarela também tem validade de uma década, para pessoas que vão viajar ou residem em áreas de risco. "Os jovens e adultos precisam se conscientizar de que vacinação não é apenas para crianças. É um ótimo meio de prevenção de doenças, disponível gratuitamente para todos", explica a diretora de Imunização da Secretaria, Helena Sato.

As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde, que abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Calendário de vacinação 2011 para crianças até 6 anos:

BCG: contra tuberculose;

POLIOMIELITE: contra poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada);

HEPATITE B: contra hepatite B (recombinante);

DTP-Hib: contra difteria, tétano e coqueluche + Haemophilus influenzae b (conjugada);

ROTAVIRUS: contra rotavírus humano G1P1[8] (atenuada);

PNEUMOCÓCICA 10-valente: contra 10 tipos de pneumococos causadores de doenças como pneumonia, otite e meningite;

MENINGOCÓCICA C: contra o meningococo C (conjugada);

FEBRE AMARELA: contra febre amarela (atenuada);

¹ Reforço a cada dez anos para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação epidemiológica;

SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA: contra sarampo, caxumba e rubéola;

DTP: contra difteria, tétano e coqueluche; dT: contra difteria e tétano adulto

dT: contra difteria e tétano adulto

Calendário para crianças maiores de 7 anos e adolescentes:

Calendário para adultos entre 20 e 59 anos:

² Disponível na rede pública para pessoas até 24 anos a partir de 2011.

Calendário para adultos com 60 anos ou mais:

² Disponível na rede pública em períodos de campanha.