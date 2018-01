Estado do Rio confirma 13 casos de febre amarela, com 5 mortes

RIO - Os casos de febre amarela chegaram oficialmente a 13 - com cinco mortes - no Estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 18. Agora, no surto deste verão, já há registro da doença em cinco municípios fluminenses.

+++ Estudo aponta falha na vacinação da febre amarela das áreas rurais

+++ 3 em cada 4 casos de febre amarela em SP são em cidades fora do mapa de risco

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Houve casos em Valença (sete ocorrências, com três mortes), Teresópolis (três, com uma morte), Miguel Pereira (uma morte), Nova Friburgo e Petrópolis (um doente em cada município).

+++ Inhotim passa a exigir certificado de vacinação contra febre amarela