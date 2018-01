Estado do Rio entrega 30 carros para combate à dengue

RIO - O governo do Estado do Rio entregou nesta terça-feira, 26, 30 carros a serem usados em 20 municípios durante ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya. O Ministério da Saúde enviou verba que foi usada para comprar 170 veículos - 150 deles já foram entregues e os outros 20 serão distribuídos nos próximos dias.

“O Estado é parceiro dos municípios nessa batalha, que é diária e deve ser vencida com o apoio de toda a população”, afirmou o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB). “Além da campanha maciça de combate aos focos do mosquito, temos uma preocupação especial com as gestantes. Na semana passada divulgamos um protocolo que padroniza o atendimento às grávidas com suspeita de zika e aos bebês com microcefalia, e estamos finalizando uma campanha para informar às gestantes quais são as medidas que elas podem adotar no dia-a-dia, como o uso de repelentes e roupas com mangas compridas”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr.

Nesta terça, os veículos foram entregues às prefeituras de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti, Seropédica, Itaboraí, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Araruama, Cabo Frio, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.