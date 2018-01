Estado do Rio registra 17º caso de febre amarela neste ano

RIO - Mais um caso de febre amarela foi registrado no Rio de Janeiro, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, 29, pela Secretaria Estadual de Saúde. O paciente mora em Macaé, situada no norte fluminense, e sobreviveu à infecção. Ao todo, 17 pessoas contraíram a doença desde o início de 2017 no Estado do Rio; sete pacientes morreram.

O maior número de casos ocorreu em Casimiro de Abreu: sete pessoas tiveram febre amarela, e uma delas morreu. Em Macaé ocorreram três casos, com uma morte. Em Porciúncula foram registrados dois casos, e os dois pacientes morreram. Cinco cidades tiveram um caso cada uma. Em São Fidélis e São Pedro da Aldeia os pacientes sobreviveram. Em Maricá, Silva Jardim e Santa Maria Madalena os pacientes morreram.