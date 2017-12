Estado do Rio registra 20 mortes por dengue

RIO - A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta terça-feira, 15, que 20 pessoas morreram de dengue este ano no Estado do Rio. O último óbito ocorreu na segunda-feira, 14. No período, houve 63.730 notificações de casos suspeitos da doença, segundo a Superintendência de Vigilância Epidemiológica da secretaria.

Com oito mortes, o município de Rezende, no Vale do Paraíba, lidera o ranking de óbitos. Paraty, no litoral sul, aparece com duas mortes, assim como Campos, no Norte Fluminense, e Porto Real, também no Vale do Paraíba.

Houve o registro de um óbito nas cidades de Barra Mansa, Itatiaia, Miracema, Piraí, Quatis e Volta Redonda. Em 2014, foram notificados 7.819 casos suspeitos de dengue no Estado do Rio de Janeiro, com 11 óbitos.