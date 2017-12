Estado do Rio registra 23 casos de microcefalia

O Estado do Rio de Janeiro tem 23 casos de microcefalia identificados este ano. Oito mulheres relataram ter tido manchas vermelhas no corpo. Esses casos estão sendo investigados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. Até segunda-feira, 21 crianças haviam sido diagnosticadas com a má-formação.

O superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Mario Sérgio Ribeiro responde a partir das 17 horas desta quarta-feira, 2, a dúvidas sobre o zika vírus no perfil da secretaria no Twitter (SaudeGovRj). As perguntas podem ser feitas com a hashtag #zikaRj.

A média anual de casos de microcefalia é de 13 bebês. O recorde foi registrado em 2013, quando 19 crianças foram identificadas com a má-formação.