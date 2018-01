Estado do Rio registra 28.611 casos suspeitos de dengue

RIO - Neste ano já foram registrados 28.611 casos suspeitos de dengue no Estado do Rio de Janeiro, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23, pela Secretaria de Estado de Saúde. Foram contabilizados dados registrados até a última terça-feira, 22. Nesse período houve uma morte, em Volta Redonda.

No mesmo período do ano passado, foram registrados 13.150 casos suspeitos de dengue - neste ano houve aumento de 117,5%, portanto. No ano inteiro de 2015 foram registrados 71.791 casos suspeitos de dengue no Estado do Rio, com 23 óbitos, nas cidades de Barra Mansa (1), Campos (4), Itatiaia (1), Miracema (1), Paraty (2), Piraí (1), Porto Real (2), Quatis (1), Resende (8), Volta Redonda (1) e Rio de Janeiro (1).

Zika. No período de 1º de janeiro a 22 de março de 2016 foram notificados 4.289 casos suspeitos de zika no Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum óbito. As notificações foram compiladas pela Secretaria de Estado de Saúde a partir de dados inseridos no sistema pelos municípios de todo o Estado até o dia 22 de março.