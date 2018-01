Estado do Rio registra mais de 15 mil casos de chikungunya

RIO - Dez pessoas morreram em decorrência da febre chikungunya no Rio de Janeiro ao longo do ano, informa o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Até 16 de novembro, foram notificados 15.149 casos da doença no Estado. O boletim mostra que houve uma explosão de casos da doença. Em 2015, foram registrados 105 casos de chikungunya e nenhuma morte.

"A chikungunya é uma grande preocupação, porque ela manteve sua força de transmissão desde o ano passado. E tem também o fator de que a população está toda suscetível", afirmou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe.

Segundo ele, o maior grupo de risco para a doença é formado por pessoas mais velhas, com doenças crônicas. Diabéticos, hipertensos, doentes renais e hepáticos, por exemplo, podem ter sua doença principal agravada em função da febre, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As pessoas mais idosas, com doenças crônicas, podem ter descompensação do seu quadro de saúde, o que pode levar ao óbito. Mas também ocorrem mortes em função da ação direta do vírus, que pode provocar meningite ou meningoencefalite", afirmou o subsecretário.

Chieppe informa que as mortes da doença se concentraram na capital, onde também foi registrado o número maior de casos da doença. De acordo com o boletim epidemiológico, o número de notificações da chikungunya vem apresentando "queda gradativa" desde 24 de abril.

O Ministério da Saúde informou que o crescimento dos casos da febre chikungunya é uma tendência em todo o País. O número de casos aumentou quase dez vezes em 2016 em relação a 2015 - passaram de 26.435 casos para 251.051. O Ministério da Saúde registrou 138 casos de mortes em todo o País. O dado ainda não leva em conta o número atualizado de óbitos do Rio de Janeiro. Até então, o Estado havia registrado cinco mortes.

Sintomas. A febre chikungunya se manifesta em até 12 dias depois da picada do mosquito. Os principais sintomas são as dores intensas nas articulações e febre (mais baixa do que a da dengue). Essas dores, em casos mais graves, podem se tornar incapacitantes, impedindo o paciente de andar. E pode persistir por meses até que o infectado pelo vírus se recupere totalmente.