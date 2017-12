Estado do Rio registra mais um caso de febre amarela; notificações chegam a 23

RIO - O Estado do Rio de Janeiro registrou mais um caso de febre amarela, chegando a 23 notificações desde o mês de março. O novo registro foi em Macaé, no norte fluminense, que ao todo já teve cinco casos confirmados. O número de mortos pelo vírus se manteve estável no Estado - foram oito no total.

O município com mais casos continua sendo Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, com sete casos e uma morte. Em Macaé houve cinco casos e duas mortes. Porciúncula registrou dois casos e duas mortes. Outros oito municípios tiveram um caso cada um: Maricá, Silva Jardim e Santa Maria Madalena, com uma morte cada um, e São Fidélis, São Pedro da Aldeia, Cachoeiras de Macacu, Niterói e São Gonçalo.

Além dos casos verificados em humanos, a Secretaria de Estado da Saúde informou que nove localidades tiveram confirmação do vírus em macacos: São Sebastião do Alto, Campos dos Goytacazes, Maricá, Carmo, Rio das Flores, Macaé, Petrópolis, Macuco e Santa Maria Madalena.