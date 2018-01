Estado do Rio tem 7 mortes por gripe H1N1

RIO - Sete pessoas já morreram por conta da gripe H1N1 no Estado do Rio de Janeiro neste ano, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo há 12 casos confirmados da doença - cinco pacientes já se curaram. Em 2015 não houve casos dessa doença no Estado.

Os dados foram divulgados pela secretaria na noite desta quinta-feira, 7. Até então, o balanço indicava apenas duas mortes e outros três casos de cura.

A secretaria só informará em quais municípios ocorreram as mortes após confirmar que as vítimas moravam nesses cidades - pode ser que um município tenha registrado o caso, mas a vítima morava em outro. Por enquanto, sabe-se apenas que as mortes ocorreram em cidades do Médio Paraíba, da Região Centro-Sul do Estado e da Região Metropolitana.

A vacinação contra a doença, restrita a gestantes, profissionais de saúde, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, presidiários e outros públicos, começa no dia 30 de abril, mas poderá ocorrer antes se a Secretaria Estadual de Saúde conseguir antecipar a entrega dos lotes de vacinas aos postos.