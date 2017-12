‘Estado’ realiza Summit Saúde em agosto e destaca gestão

Pelo segundo ano consecutivo, o Estado realiza em 14 de agosto o evento Summit Saúde Brasil - conferência que tem como principal objetivo destacar e discutir as principais tendências em gestão e tecnologia na área de Saúde e Medicina não só no Brasil, mas no mundo todo. Voltado para gestores e administradores de hospitais, clínicas, laboratórios e planos de saúde, o Summit também vai discutir a importância da profissionalização da gestão, pois abordará temas como redução de custos e sustentabilidade do sistema. A expectativa é de que ao menos 500 gestores de todo o Brasil participem da conferência, em São Paulo.

Para debater tendências comportamentais, tecnológicas e de gestão na Medicina, palestrantes brasileiros e estrangeiros vão expor suas experiências em painéis e sessões simultâneas durante todo o dia. Um dos principais palestrantes estrangeiros será o médico inglês Jack Kreindler, fundador do Centro de Saúde e Performance Humana (CHHP), em Londres, e um grande difusor de tecnologias médicas por inteligência artificial. “Vamos debater sobre a medicina do futuro com diagnósticos mais rápidos, mais eficientes e mais baratos”, diz Ernesto Bernardes, diretor de projetos especiais do Estado e responsável pela realização do Summit Saúde.

Além de Kreindler, o médico Summerpal Kahlon, especialista no tratamento de doenças infecciosas e diretor global para inovação da Oracle Health Sciences, vai falar sobre análise de dados, aparelhos do futuro e telemedicina. Haverá ainda uma palestra com o italiano Francesco Fazio, sócio-diretor da Doblin Consultoria de Inovação da Deloitte, sobre gestão e inovação em saúde.

Em discussão. Outro tema será o Big Data na Saúde: da teoria à prática, que terá entre os palestrantes a cientista Mayana Zatz, diretora do Centro de Genoma Humano da Universidade de São Paulo (USP); o médico Edson Amaro Junior, responsável pelo setor de Big Data do Hospital Albert Einstein e Nicolas Toth, da Healthways. “Vamos debater, por exemplo, o futuro das pesquisas epidemiológicas. No futuro, com o Big Data, os centros de saúde terão todas as informações dos pacientes armazenadas em seus sistemas. Não será mais preciso fazer pesquisa por amostragem, existirá um universo real de toda a população”, diz Bernardes.

Também estarão em debate temas como Inovação em Gestão de Saúde; que terá como palestrantes confirmados David Uip, secretário de Estado da Saúde; Wilson Pollara, secretário municipal da Saúde; Denise Santos, CEO do Hospital Beneficência Portuguesa;e Roberto Kalil Filho, diretor-geral de Cardiologia do Hospital Sírio Libanês e do Instituto do Coração de São Paulo (Incor). E Medicina Personalizada, com apresentações de José Eduardo Krieger, do Laboratório de Genética e Medicina Molecular do Incor, e Riad Younes, diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Entre as sessões simultâneas haverá mesas sobre Judicialização e Sustentabilidade do sistema; Custos, Qualidade e Modelos de Remuneração e Medicamentos do Amanhã. “Uma das mesas das sessões simultâneas vai falar de judicialização da saúde. Essa é uma tendência comportamental que não acaba nunca. Falamos sobre isso no ano passado e vamos falar de novo”, diz Bernardes.

O Summit Saúde Brasil será das 8 às 18 horas no Sheraton WTC Hotel, em São Paulo. O patrocínio é da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed). Os ingressos já estão à venda no site summitsaudebrasil.com.br e têm desconto para compras antecipadas e para assinantes do Estado.

PROGRAMAÇÃO

PALESTRANTES

Jack Kreindler

Médico britânico, fundador do Centro de Saúde e Performance Humana (CHHP). Falará sobre inteligência artificial na Medicina

Francesco Fazio

Sócio-diretor da Doblin, consultoria de inovação da Deloitte. Falará sobre inovação em saúde

Summerpal Kahlon

Diretor global de inovação da Oracle Health Sciences. Falará sobre tratamentos sob medida

PAINÉIS E DEBATEDORES (sujeito a alterações)

Experiências inovadoras na gestão da saúde

David Uip, secretário de Estado da Saúde de São Paulo;

Wilson Pollara, secretário municipal da Saúde;

Denise Santos, CEO da BP (Beneficência Portuguesa)

Roberto Kalil Filho, diretor-geral de Cardiologia do Hospital Sírio Libanês e do Instituto do Coração de São Paulo (Incor)

Big Data na saúde, da teoria à prática

Mayana Zatz, diretora do Centro de Genoma Humano da Universidade de São Paulo;

Nicolas Toth, presidente da Healthways para a América Latina;

Edson Amaro Jr., chefe do setor de Big Data do Hospital Albert Einstein;

Fernando Maluf, oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer

Tecnologias disruptivas

Roberto Ribeiro da Cruz, CEO da Pixeon

Daurio Speranzini Junior, CEO da GE Healthcare

Eduardo Cipriani, líder da IBM Watson Health no Brasil

Medicina personalizada

Riad Younes, diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz

Jeane TsuTsui, diretora executiva médica dos Laboratórios Fleury

Iscia Lopes Cendes, professora na Unicamp e porta-voz da Bipmed, iniciativa brasileira de medicina de precisão

José Eduardo Krieger, diretor do Laboratório de Genética e Medicina Molecular do Incor

Medicamentos do Amanhã

Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia

Luciana Giangrande, vice-presidente médica do Grupo Sanofi para a América Latina

Jorge Alves, diretor de estratégia e operações do grupo BMS

Rolf Hoenger, CEO da Roche no Brasil

Judicialização e Sustentabilidade

Solange Beatriz Palheiro, presidente da Fenasaúde (federação de planos de saúde)

Mário Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP

Custos, qualidade e modelos de remuneração

Antonio Antonietto, diretor de governança clínica do Hospital Sírio Libanês

Marcia Makdisse, gerente médica de programas estratégicos do Hospital Albert Einstein.

Ana Maria Malik, coordenadora do programa GV Saúde, da Fundação Getúlio Vargas

Fabrício Campolina, presidente do conselho da Abimed (associação da indústria de produtos tecnológicos para saúde)

SERVIÇO

QUANDO: 14 DE AGOSTO

HORÁRIO: DAS 8H ÀS 18H

ONDE: NO SHERATON WTC HOTEL SÃO PAULO, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.559, BROOKLIN NOVO

SITE: WWW.SUMMITSAUDEBRASIL.COM.BR