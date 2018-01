Estados Unidos registram três suspeitas de contaminação pela E.coli

Autoridades de saúde afirmaram nesta quinta-feira que três pessoas nos Estados Unidos podem ter ficado doentes por contaminação pela bactéria Escherichia coli (E.coli), que matou 18 na Europa. As pessoas teriam sido contaminadas em viagem à Alemanha.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos estão aguardando amostras de sangue antes de confirmar a causa da enfermidade, disse o porta-voz Tom Skinner à France Presse. Os casos suspeitos não foram fatais.

Mais cedo, foram registrados sete casos de pessoas contaminadas com a bactéria no Reino Unido, sendo três britânicos que recentemente viajaram para Alemanha e quatro alemães. As informações são da Dow Jones.

