Estamos chegando à fase 5 do alerta de gripe suína, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quarta-feira, 29, que está muito perto de elevar o alerta de gripe suína para o nível 5 (de um total de 6). "Estamos nos aproximando da fase 5, mas ainda não chegamos nela. Este passo é muito significativo e temos que estar absolutamente seguros de que há transmissão do vírus entre humanos em pelo menos dois países", afirmou o secretário geral adjunto da OMS, Keiji Fukuda.

O secretário da OMS também afirmou que a doença continua se espalhando e que ainda não há sinais dos níves do vírus caírem. Oficialmente, a OMS trabalha com 114 casos confirmados da doença, que causou 8 mortes em todo mundo. No entanto, os números dos ministérios da Saúde apontam que só no México mais de 2.500 pessoas podem estar com a gripe suína. No país, são 159 mortes relacionadas ao novo vírus H1N1.

Nesta quarta, os Estados Unidos confirmaram a primeira morte pelo vírus fora do México. Uma criança mexicana de 1 ano e 11 meses morreu no Texas, Estado que faz fronteira com o México, país foco da doença, onde há 49 casos confirmados, 159 mortes e mais de 2.500 pessoas em observação.

Entenda os níveis de alerta da OMS

Fase 1 - nenhum vírus que circula entre os animais causou infecção em humanos;

Fase 2 - um vírus que circula entre animais causou infecção em humanos, o que causa uma potencial ameaça pandêmica;

Fase 3 - casos esporádicos e pequenos focos da doença em humanos, mas que não têm suficiente capacidade de transmissão entre humanos;

Fase 4 - a transmissão entre humanos já é possível. Há um risco significativo de pandemia;

Fase 5 - o vírus se transmite de pessoa para pessoa em pelo menos dois países de uma região monitorada pela OMS. A pandemia é iminente;

Fase 6 - mostra que uma epidemia global está acontecendo.

