Estátua de Amenhotep III com 13 metros de altura é desenterrada no Egito

CAIRO - Arqueólogos desenterraram uma das maiores estátuas encontradas até agora do faraó egípcio Amenhotep III, avô de Tutancâmon, em seu templo mortuário ao sul da cidade de Luxor, anunciou a autoridade de antiguidades do país na terça-feira, 26.

Veja também:

Programa da BBC 'toca' trompete de faraó egípcio Tutancâmon

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Arqueólogos encontram peças que faltavam em estátua do faraó Amenhotep III

A estátua de 13 metros de altura tinha um par idêntico e ficava na entrada norte do templo funerário do faraó. Ela é formada por sete enormes blocos de quartzito e sua cabeça ainda não foi encontrada. Segundo os arqueólogos, a estátua foi encontrada pela primeira vez em 1928 e escondida. Eles esperam encontrar a outra estátua idêntica nas próximas escavações.

Ahmenotep III foi o nono faraó da 18ª dinastia, no período conhecido como Novo Reino. Ele governou por cerca de 40 anos durante o século 14 a.C. Ahmenotep III foi o pai de Akhenaton, o faraó que tentou fazer com que os egípcios antigos venerassem um Deus único, o Deus do Sol Rá, fazendo dele o primeiro proponente conhecido do monoteísmo. Luxor é um dos destinos turísticos mais procurados do Egito, famoso pelo Vale dos Reis e outros ruínas dos tempos dos faraós.