Estudo aponta proteína que reforça a memória e previne o esquecimento

SÃO PAULO - Um estudo internacional realizado em animais mostra que a insulina tipo 2 (IGF-II) reforça a memória e pode prevenir o esquecimento. Os resultados da pesquisa, desenvolvidos no Hospital Universitário Mount Sinai de Nova York, foram publicados na última edição da revista Nature.

O artigo descreve o papel da IGF-II no processo de consolidação da memória a longo prazo. Ainda, o bloqueio da expressão do hipocampo do gene IGF-II impede a formação de novas memórias, mostrando que a molécula é essencial na formação e na consolidação destas.

Agora uma das intenções da pesquisa é ver se a administração do IGF-II é capaz de reduzir a demência em animais que tenham Alzheimer.

