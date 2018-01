Estudo põe em dúvida benefício de antivirais para crianças

Crianças não devem ser tratadas rotineiramente com drogas antivirais como o Tamiflu, já que não há evidência clara de que o medicamento traga benefícios, ele pode fazer mais mal que bem, dizem pesquisadores britânicos.

Veja também:

Distrito Federal confirma primeira morte por gripe suína

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OMS prevê vacinação contra H1N1 a partir de setembro

Grandes farmacêuticas começam a testar vacina para H1N1

Eles pedem que se repense o uso amplo de antivirais em menores de 12 anos, à luz de uma análise de dados clínicos de epidemias de gripe comum, que mostram poucos benefícios e efeitos colaterais possivelmente danosos.

Governos de todo o mundo montaram grandes estoques das drogas antivirais Tamiflu, da Roche, e Relenza, da GlaxoSmithKline, para enfrentar a epidemia atual de gripe suína. No Brasil, o protocolo adotado pelo governo recomenda o tratamento de crianças menores de 2 anos com o oseltamivir, o genérico do Tamiflu. Essa faixa etária é considerada de risco para complicações da nova gripe, causada pelo vírus H1N1.

No Reino Unido, centenas de milhares de doses de Tamiflu foram entregues a pessoas com a doença, metade das quais, aproximadamente, são crianças.

Mas Matthew Thompson, da Universidade de Oxford, disse que, embora os antivirais encurtem a duração da gripe em crianças em cerca de um dia, eles são reduziram ataques de asma ou a probabilidade de que as crianças viessem a requerer antibióticos.

O Tamiflu também foi ligado a um risco maior de vômitos, o que pode ser grave em crianças, pois causa desidratação.

A análise baseou-se em uma revisão sistemática de sete ensaios clínicos que observaram o uso de Tamiflu e Relenza em epidemias de gripe sazonal, ou comum, em 2.629 crianças com idade de 1 a 12 anos.

Thompson disse que não há motivo para que as conclusões também se apliquem à atual pandemia de H1N1.

"A estratégia de oferecer esse tratamento para uma infecção moderada é inadequada", disse a jornalistas outro pesquisador de Oxford, Carl Heneghan.

Os cientistas determinaram que é preciso tratar 13 pessoas para evitar um novo contágio, o que significa que o antiviral reduz a transmissão da doença em 8%.

"Enquanto a morbidade e a mortalidade da atual pandemia continuarem baixas, uma estratégia mais conservadora pode ser considerada prudente, dada a informação limitada, os efeitos colaterais como vômitos e o potencial de surgirem variedades de gripe resistentes", escreveram os pesquisadores no British Medical Journal.

A Roche informou que os efeitos colaterais do Tamiflu são conhecidos, mas que a droga já mostrou ser capaz de evitar infecções por gripe e reduzir tanto a severidade quanto a duração da doença.

"Em estudos clínicos de crianças tomando Tamiflu, os principais efeitos adversos foram náusea, 4%; dor abdominal, 1%; vômitos, 10%", acrescenta a empresa. Já os efeitos colaterais do Relenza, que é inalado, são dor de cabeça e náusea, diz a Glaxo.