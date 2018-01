Estudo sobre longevidade será reanalisado, informam autores

A revista Science informa que os pesquisadores americanos que haviam anunciado, no início do mês, estar próximos de determinar o impacto da hereditariedade na expectativa de vida estão reanalisando seus dados.

Cientistas descobrem complexa assinatura genética da longevidade

O estudo, publicado em 1º de julho, disse que a observação de certos marcadores genéticos permitira determinar, com 77% de confiança, quais genomas vinham de pessoas com mais de 100 anos.

No anúncio feito nesta quinta-feira, 22, Paola Sebastiani e Thomas T. Perls, da universidade de Boston, disseram ter encontrado um defeito em parte do equipamento usado para analisar 7% dos genes do estudo e 17% das amostras de replicação do resultado.

Eles disseram que o defeito pode ter levado "a uma genotipagem incorreta" de algumas amostras.