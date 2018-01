EUA anunciam possível terceira morte por gripe suína

Autoridades sanitárias do Estado de Washington informam que um homem de cerca de 30 anos morreu do que parecem ser complicações da gripe A(H1N1), a gripe suína.

O Departamento (Secretaria) Estadual de Saúde informa que o homem, do Condado de Snomish, já sofria de problemas cardíacos prévios e morreu na semana passada, aparentemente de complicações da gripe. A identidade do homem não foi divulgada.

Até agora, houve mais de 4.150 casos de gripe suína em 29 países. Houve 48 mortes confirmadas no México, duas nos EUA, uma na Costa Rica e no Canadá.

Também neste sábado, uma funcionária do setor de saúde afirmou que a Noruega confirmou seus primeiros dois casos da doença. A porta-voz do diretório nacional de saúde Anne Kirkhusmo disse que um homem e uma mulher, ambos com 20 anos, foram infectados. Os dois estudavam no México, um dos principais focos do problema. Segundo a porta-voz, os dois passam bem e estão hospitalizados.

Outros dois países escandinavos, a Suécia e a Dinamarca, já confirmaram anteriormente cada um deles um caso da doença. A influenza A (H1N1) era conhecida como gripe suína até ser renomeada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).