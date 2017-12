EUA aprovam primeira pílula para prevenir aids

Primeira pílula que ajuda na prevenção do vírus HIV, o Truvada, foi aprovado nesta segunda-feira, 16, anunciou o FDA (agência que regula medicamentos).

De acordo com a agência AFP, o medicamento está no mercado americano desde 2004 e é usado para o tratamento de pessoas infectadas, em combinação com outros remédios.

"Truvada deve ser usado de forma preventiva combinado a práticas de sexo seguro, inibindo, assim, infecções do HIV em adultos de alto risco. Este é o primeiro remédio aprovado para essa indicação", disse a FDA.

Em maio, ainda segundo a AFP, um painel da FDA recomendou a aprovação do remédio para a prevenção de pessoas não contaminadas, após pesquisas comprovarem que o remédio reduz o risco em homossexuais de 44% a 73%.

A pílula é considerada como uma nova e potente ferramenta contra o HIV, mas alguns especialistas temem incentivarem comportamentos de risco.

Brasil

No Brasil, o remédio foi registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em maio. Isso não significa, porém, que a droga passará automaticamente a ser usada no País para tratamento de pacientes com o vírus ou indicada antes de relações sexuais desprotegidas com parceiros soropositivos ou com situação sorológica desconhecida.