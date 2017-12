EUA aprovam primeiro teste caseiro para diagnóstico de HIV

De acordo com a agência EFE, o FDA (órgão que regulamenta alimentos e remédios)já autorizou a comercialização do exame que é feito de uma amostra de saliva e cujo resultado é conhecido em até 40 minutos.

Porém, o órgão advertiu que o resultado positivo não é definitivo, ou seja, não significa que a pessoa esteja infectada com o vírus, e que deve ser confirmado por exames feitos por médicos.

Ainda segundo a EFE, a empresa OraSure Technologies, fabricante do teste, diz que é 'o primeiro teste rápido de diagnóstico para uma doença infecciosa aprovado pelo FDA',

Vendido sem receita médica, o teste pode ser feito em casa, o que permitirá que o paciente "conheça sua condição no conforto de seu lar", declara o presidente e diretor executivo, Douglas Michels.

O teste para o exame é uma versão para venda sem receita do exame OraQuick ADVANCE(R) HIV 1/2 Antibody Test, exame mais vendido no mercado, com milhões de unidades adquiridas por hospitais, clínicas e consultórios.

OraSure disse esperar que o novo produto esteja disponível para venda em outubro em mais de 30 mil farmácias americanas e pela internet.