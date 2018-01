EUA confirmam um caso entre quatro suspeitos de E.coli no país

WASHINGTON - Os Estados Unidos confirmaram nesta terça-feira um caso, entre quatro suspeitos no país, de contaminação com o tipo de bactéria Escherichia coli (E.coli) que matou 24 pessoas na Europa. Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) anunciaram que "nos Estados Unidos, foram identificadas três suspeitas e uma confirmação de infecção com STEC O104:H4, em pessoas que recentemente viajaram a Hamburgo, na Alemanha, onde provavelmente foram expostas (à bactéria)".

Veja também:

Alemanha corrige número de mortos pela E.coli para 24

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especialista: 'Ainda não se sabe por que essa cepa prefere adultos jovens'

Saiba como se prevenir contra a bactéria E. coli

Saiba mais sobre causas e prevenção da infecção intestinal na Alemanha

O paciente cuja doença foi confirmada está hospitalizado em Massachusetts depois de desenvolver um tipo de insuficiência renal e uma síndrome hemolítico-urêmica (HUS), associadas à bactéria. "Um caso de HUS foi confirmado em Massachusetts como correspondente à cepa que causou o surto alemão", informaram os CDC.

Entre as suspeitas, dois são casos de HUS, um em Michigan e outro em Wisconsin. A terceira suspeita é uma pessoa com doença diarreica relacionada à toxina Shiga, que ainda vem sendo investigada. Dois militares norte-americanos que vivem na Alemanha também foram mencionados na semana passada pelos CDC como possivelmente doentes por causa da E.coli. As informações são da Dow Jones.