EUA devem antecipar distribuição de vacina contra gripe suína

A secretária de saúde dos EUA, Kathleen Sebelius, informou neste domingo, 13, que os norte-americanos começarão a receber vacina contra a gripe suína já na primeira semana de outubro, um pouco antes do esperado. Ela afirmou que as vacinas serão distribuídas diretamente para localidades em todo o país e estarão disponíveis para uso imediato.

Sebelius disse confiar na disponibilização rápida o suficiente das vacinas para combater com eficácia a doença. "Devemos ter uma ampla oferta até meados de outubro. Mas podemos antecipar a distribuição de algumas doses já para a primeira semana do mês", disse ela à rede de televisão ABC.

Na semana passada, pesquisadores descobriram que uma dose em vez de duas pode ser suficiente para adultos saudáveis e a proteção pode vir dentro de dez dias após a aplicação, em vez de três semanas. "Isso é ótimo, já que significa que teremos muito mais vacinas", disse.

A vacina para a gripe sazonal de inverno já está amplamente disponível, e as autoridades de saúde dos EUA pediram às pessoas na semana passada que recebam a dose agora, antes do início das aplicações contra a gripe suína. As informações são da Associated Press.